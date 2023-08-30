Випадок у Дніпрі, де поліцейський застрелив нетверезого водія, має навчити всіх, що є права та обов'язки - перший заступник голови патрульної поліції

Департамент патрульної поліції сприятиме слідству й проведенню службового розслідування інциденту в м. Дніпрі, де поліцейський застосував табельну зброю щодо водія, який не підкорився його вимогам, і надасть повну юридичну підтримку патрульним поліцейським, заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Ситуація важка. Буде зроблено повний розбір і вжито певних заходів. І я ще раз повторюю, що кваліфікацію сформує слідство, а висновки зробить суд. І цей випадок має навчити всіх, що є права й обов'язки. І це два невід'ємні поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилась ця", - написав Білошицький у фейсбуці в середу.

Він зазначив, що не може висловитися щодо правомірності чи неправомірності дій поліцейського, щодо винуватості чи невинуватості, ґрунтуючись на фактах, а не здогадках, і закликав не поспішати "таврувати і робити висновки про винуватість поліцейських, помилковість їхніх дій, щедро прикрашаючи це все авторською юридичною кваліфікацією правопорушення".

"Я хотів би, щоб мої діти жили в країні, де героєм і прикладом є військовий, поліцейський, лікар, рятівник і багато інших, а не любитель хайпу і лайків, який вивчив кілька рядків закону про "причину зупинки". (...) І тоді нашим дітям не доведеться потрапляти на весілля до якогось нового "хрещеного батька", щоб попросити захисту, бо поліція нічого не може зробити. Але щоб було це "тоді", потрібно прийняти один факт: поліцейські - це наші люди, з наших людей і для наших людей. (...) Ці люди виконують свою роботу щодня і щоночі. І як би не було тяжко і критично - вони все одно працюють", - наголосив Білошицький.

Як повідомлялося, правоохоронці намагалися зупинити елітний автомобіль у центрі Дніпра, водій якого ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля чоловік поводився агресивно та мав усі ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейський застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування інциденту, кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про затримання поліцейського і висунення йому підозри.