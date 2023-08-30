У Житомирській області уламки БПЛА пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно

У Житомирській області в ніч на середу частину повітряних цілей збили, уламки ворожого безпілотника частково пошкодили об'єкт інфраструктури та залізничне полотно, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко в телеграм-каналі.

"Осередки займання, що виникли через ворожу атаку, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів", - уточнив він.

"Жертв і постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", - зазначив голова обладміністрації та подякував ППО і всім залученим службам за роботу.