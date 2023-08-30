Події

07:30 30.08.2023

За добу відбулося 35 бойових зіткнень

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За добу відбулося 35 бойових зіткнень

За минулу добу на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 35 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 35 бойових зіткнень", - йдеться в ранковому зведенні в середу.

На сіверському та слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Костобоброва Чернігівської області та Удів, Зибиного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Семенівка Чернігівської області; Мефодівка, Волфине, Ободи, Костянтинівка, Хотінь, Рясне Сумської області та Мала Вовча, Нестерне, Одрадне, Строївка, Красне Перше Харківської області.

На куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Першотравневого, Кислівки, Куп’янська Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Надії, Твердохлібового, Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Білогорівка Луганської області та Берестове, Роздолівка, Федорівка, Григорівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, Курдюмівки та Озарянівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Дружби, Південного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Діброва, Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Ступочки, Андріївка Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Невельське, Карлівка Донецької області.

На мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка, Гостре, Дачне, Олександропіль Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Залізничного та Вербового Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізнянське, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Степногірськ Запорізької області.

На херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, зокрема Золота Балка, Микільське, Садове, Херсон, Софіївка, Широка Балка, Херсонської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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