Події

07:17 30.08.2023

У Харкові за колабораціонізм судитимуть підприємця

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У Харкові за колабораціонізм судитимуть підприємця

Харківська облпрокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного в колабораціонізмі (ч.4 ст.111-1 КК України) 48-річного керівника ферми в Куп'янському районі області.

"Наразі він перебуває під вартою. Чоловіка судитимуть в Орджонікідзевському районному суді Харкова", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, підозрюваний під час окупації з власної ініціативи пішов на співпрацю із загарбниками. Він добровільно передав представникам збройних формувань РФ свій позашляховик, а згодом організував вивезення до РФ 40 тонн насіння соняшнику.

Крім того, під час окупації чоловік перереєстрував своє підприємство відповідно до російського законодавства в окупаційній податковій і взяв на себе зобов'язання зі сплати податків до бюджету РФ. Минулого року наприкінці серпня він відкрив розрахунковий рахунок у валюті Росії в одному з російських банків.

 

 

Теги: #суд #харківська_область #підприємець

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