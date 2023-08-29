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19:49 29.08.2023

Українські сили "доволі непогано" просуваються на бахмутському напрямку - Маляр

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Українські сили "доволі непогано" просуваються на бахмутському напрямку - Маляр

Українські воїни "доволі непогано" просуваються бахмутським напрямком, ворог перебуває в пастці, бо з Бахмута вийти не може і повноцінно містом пересуватися також, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Якщо говорити про схід, досить непогано ми просуваємося по бахмутському напрямку. Це, власне, те, що найбільше "дошкуляє" ворогу, і тому вони намагаються переключити, відволікти наші зусилля на інших напрямках. Там ми рухаємося по південному флангу і вийшли на багато панівних висот. І, власне, ворог там у пастці, тому що вони з Бахмута вийти не можуть і повноцінно по самому місту пересуватися теж не можуть", - сказала Маляр в ефірі телемарафону "Єдині новини" у вівторок.

Говорячи про ситуацію в районі Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, заступник міністра зазначила, що там тривають бої, і українські сили "потроху просуваються".

"Там є в нас успіхи", - додала Маляр.

У Міноборони також зазначили, що куп'янський і лиманський напрямки - "в епіцентрах", і там ворог намагається відволікати українські сили і підрозділи.

"Вони для себе прийняли рішення, що вони будуть усіма силами намагатися рухатися вперед саме за тими напрямками", - сказала Маляр.

За її словами, "ситуація розвивається доволі динамічно на всіх напрямках".

Теги: #фронт #зсу #просування

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