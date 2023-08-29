ЗС України стримали наступ окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було понад 30 бойових зіткнень

Сили оборони України відбили наступ окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за минулу добу, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.