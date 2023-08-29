Події

19:40 29.08.2023

ЗС України стримали наступ окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було понад 30 бойових зіткнень

1 хв читати
ЗС України стримали наступ окупантів на трьох напрямках на сході України і продовжили наступ на півдні, за добу було понад 30 бойових зіткнень

Сили оборони України відбили наступ окупантів на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках за минулу добу, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, упродовж доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

"На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області... На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Озарянівки Донецької області... На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:50 29.08.2023
ЗС України за добу ліквідували 530 окупантів і 14 танків

ЗС України за добу ліквідували 530 окупантів і 14 танків

07:33 29.08.2023
Ворог продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої частини Херсонщини, у разі відмови погрожує конфіскацією майна

Ворог продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово окупованої частини Херсонщини, у разі відмови погрожує конфіскацією майна

07:14 29.08.2023
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення особового складу і три по ЗРК окупантів

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення особового складу і три по ЗРК окупантів

07:13 29.08.2023
Окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали вісім ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

19:09 28.08.2023
Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

Українська авіація завдала вісім ударів по місцях скупчення окупантів

19:07 28.08.2023
Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

Окупанти завдали восьми ракетних і 30 авіаударів по Україні за добу

19:04 28.08.2023
ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

ЗСУ продовжують наступ на мелітопольському напрямку і відбили наступ окупантів біля Мар'їнки, за добу було 26 бойових зіткнень

08:06 28.08.2023
Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

Сили оборони за добу ліквідували 490 окупантів і 22 артилерійські системи противника

07:14 28.08.2023
Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

Авіація Сил оборони за добу десять разів атакувала противника, вразили дві станції РЕБ

07:11 28.08.2023
Сили оборони стримують ворога на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

Сили оборони стримують ворога на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, продовжують наступати на мелітопольському

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

Альтернативний морський маршрут експорту українського зерна може бути розвинений і укріплений - Кулеба

Тарнавський: Є просування на Таврійському напрямку, ворога відкидаємо

Кількість загиблих унаслідок обстрілу в Полтавській області зросла до чотирьох - голова ОВА

На Чернігівщині на боєприпасі вибухнув автомобіль, загинули двоє дорослих, двох дітей госпіталізували - ДСНС

ОСТАННЄ

Новий пакет військової допомоги США Україні на $250 млн включає боєприпаси, техніку, запчастини та навчання

Гуманітарна допомога США українцям перевищила $2,6 млрд - Держдеп

США ОГОЛОСИЛИ ПРО НОВИЙ ПАКЕТ ДОПОМОГИ ДЛЯ УКРАЇНИ НА $250 МЛН

США погодили черговий пакет військової допомоги Україні

Кулеба: Ми не відчуваємо зниження рівня підтримки України в Конгресі США та Європарламенті

У Харкові сформовано 60 класів, у яких школярі навчатимуться у змішаному форматі - мер

Окупанти завдали 5 ракетних і 47 авіаударів по Україні за добу

Українська авіація завдала сім ударів по місцях скупчення окупантів за добу

Українські сили "доволі непогано" просуваються на бахмутському напрямку - Маляр

Голова НАЗК у зв'язку зі справою про конституційність положень закону "Про запобігання корупції": Е-декларування знову під загрозою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА