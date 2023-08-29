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18:29 29.08.2023

Альтернативний морський маршрут експорту українського зерна може бути розвинений і укріплений - Кулеба

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Альтернативний морський маршрут експорту українського зерна може бути розвинений і укріплений - Кулеба

Україна зацікавлена у відновленні функціонування Чорноморської зернової ініціативи, з якої 17 липня вийшла РФ, але має намір зміцнювати й розвивати альтернативний морський маршрут експорту зерна, за яким уже вийшли з українських портів два кораблі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Безумовно, після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи найбільше постраждали українські фермери та споживачі або покупці хліба в Африці, в Азії, тобто в країнах, де цього найбільше потребують. Це найбільші, можна сказати, жертви російського зернового шантажу і російських голодних ігор", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з французькою колегою Катрін Колоною в Парижі.

Міністр наголосив, що Україна зацікавлена у відновленні функціонування "Чорноморської зернової ініціативи".

"Але ми також як Україна, як держава, продемонстрували, що є альтернатива домовленостям з РФ. Є безпечний морський маршрут, яким уже вийшли з українських портів два кораблі, і цей маршрут не буде "заручником" російського шантажу. Він може бути розвинений, укріплений. І ми, зокрема, проговорили, яким чином можна цей маршрут надалі розвивати", - розповів Кулеба.

Як повідомлялося, очільник МЗС України поточного тижня відвідає Чеську Республіку, Французьку Республіку та Королівство Іспанія. 29-30 серпня в Парижі Кулеба проведе переговори з керівництвом Франції та провідними компаніями французького оборонно-промислового комплексу. На запрошення французької колеги Катрін Колонна він також стане почесним гостем конференції французьких послів

Теги: #зерно #кулеба

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