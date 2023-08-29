Події

13:56 29.08.2023

У Києві 240 тисяч школярів навчатимуться офлайн - влада

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У Києві 240 тисяч школярів навчатимуться офлайн - влада

Кількість школярів, які навчаються офлайн, у 2023-2024 навчальному році в столиці збільшилася порівняно з минулим навчальним роком у 2,5 раза - до 240 тисяч, повідомили в Київській міській державній адміністрації.

"240 тисяч школярів Києва навчатимуться офлайн. Це в 2,5 раза більше, ніж торік, коли лише 94 тисячі батьків вирішили відправити дітей на офлайн-навчання", - ідеться в повідомленні КМДА в телеграм-каналі у вівторок.

Як наголошується в повідомленні, цьогоріч "основну увагу місто приділило ремонтам і модернізації укриттів для приведення їх у відповідність до вимог і збільшення кількості місць".

"На сьогодні 417 шкіл із 420 мають укриття, в яких нам вдалося забезпечити майже 190 тисяч місць. Тобто в тих школах, де охочих навчатися більше, ніж місць в укритті, діятиме змішана система навчання. Зокрема, можливе використання такого механізму як друга зміна або змінне офлайн/онлайн-навчання, однак - виключно для учнів старших класів. Початкова школа навчатиметься виключно офлайн", - зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, якого цитує пресслужба.

Як зазначається, цього року Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, ще 61 млн грн спрямовано на будівництво нових укриттів.

 

Теги: #кмда #школа #київ

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