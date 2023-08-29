Показник громадянської ідентичності в Україні підвищився майже до 80% - соцопитування

Унаслідок широкомасштабного вторгнення Росії показник громадянської ідентичності в Україні підвищився фактично до свого рівноважного максимуму (орієнтовно 75-80%) і закріпився на ньому, свідчать дані опитування в межах соціологічного моніторингу "Українське суспільство" після 16 місяців війни.

Наразі громадянська ідентичність є домінантною серед усіх соціально-демографічних, політичних і релігійних груп у країні. Так, згідно з результатами соцопитування, 79,5% респондентів вважають себе насамперед громадянами України (у 2022 році цей показник становив 79,7%).

Соціологічний моніторинг "Українське суспільство" проводить Інститут соціології НАН України з 1994 року. Останню хвилю опитування було проведено в червні 2023 року (збір даних на замовлення Інституту соціології НАН України виконав Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)).

Результати опитування репрезентують доросле населення України, за винятком АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу.

Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) і виключно за мобільними телефонними номерами. Польовий етап дослідження тривав із 17 до 27 червня 2023 року.

Статистична похибка вибірки обсягом 2 004 респонденти за довірчої ймовірності 95% становить 2.2%.