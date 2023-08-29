Польські прикордонники повідомляють про напад групи нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю

Група нелегальних мігрантів скоїла напад на польських прикордонників на кордоні з Білоруссю, на місце події було направлено водомети, повідомила у вівторок пресслужба Прикордонної варти Польщі.

"Учора, 28 серпня, на ділянці прикордонної застави Дубіче-Церкевне агресивна група з 60 іноземців із білоруської території закидала камінням служби польських прикордонників", - ідеться в повідомленні.

"На місце події було направлено спеціальний автомобіль Tajfun, оснащений водометами. Після прибуття машини група відійшла в Білорусь, водомети не застосовували", - наголошується в повідомленні.

Tajfun є сучасним спеціалізованим поліцейським автомобілем з підвищеною стійкістю до ударів тупими і гострими предметами і до відкритого вогню, оснащеним двома водометами, адаптованими для поліцейських завдань.