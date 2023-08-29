На місцевому рівні потрібно зробити максимум, щоб переселенці з домашніми тваринами не мали проблем із пошуком житла - Верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає на місцевому рівні зробити максимум, щоб внутрішньо переміщені особи з домашніми тваринами не мали проблем із пошуком тимчасового житла.

"Є така проблема. Деякі внутрішньо переміщені особи переїхали з ТОТ або прифронтових районів, але не можуть знайти нормальне житло, бо їм відмовляють через їхніх домашніх улюбленців. А деякі люди не евакуюються з ТОТ або з небезпечних районів саме через побоювання, що через своїх домашніх тварин не зможуть знайти житло в безпечних регіонах", - написала Верещук у телеграм-каналі.

Чиновниця зазначила, що існують групи волонтерів, які допомагають переселенцям знаходити pet-friendly (допускається розміщення домашніх тварин - ІФ-У) тимчасове житло, але їхніх зусиль, імовірно, недостатньо.

"Звертаюся до місцевої влади, до громадських і благодійних організацій у сфері ВПО, до українських і міжнародних гуманітарних операторів: ми з вами багато зробили, щоб допомогти внутрішнім переселенцям. Упевнена, що якщо ми всі разом візьмемося, вирішимо і це питання. Тому що ми з вами вирішували масштабніші проблеми", - написала вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що необхідно звернути увагу на фактор pet-friendliness і на місцевому рівні зробити максимум, щоб переселенці з домашніми тваринами не мали проблем із пошуком тимчасового житла.

Зокрема, Верещук у цьому контексті звернула увагу і на програму "Прихисток".