За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

Російські окупанти в ніч на вівторок двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок і газопровід у Нікополі, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук у телеграмі у вівторок уранці.

Тим часом Марганецька громада зазнала ворожої атаки з артилерії.

"На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - ідеться в повідомленні.

Лукашук зазначив, що в інших громадах області ніч минула спокійно.

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