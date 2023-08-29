Події

07:41 29.08.2023

За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

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За ніч ворог двічі обстріляв Нікопольський р-н Дніпропетровщини, є пошкодження - облрада

Російські окупанти в ніч на вівторок двічі атакували Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок обстрілу пошкоджено будинок і газопровід у Нікополі, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук у телеграмі у вівторок уранці.

Тим часом Марганецька громада зазнала ворожої атаки з артилерії.

"На щастя, обійшлося без жертв і поранених", - ідеться в повідомленні.

Лукашук зазначив, що в інших громадах області ніч минула спокійно.

https://t.me/mykola_lukashuk/6180

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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