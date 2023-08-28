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23:41 28.08.2023

Рєзніков: ракети ATACMS і TAURUS будуть

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Рєзніков: ракети ATACMS і TAURUS будуть

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що Україна отримає далекобійні ракети TAURUS та ATACMS.
"SCALP/Storm Shadow ми з вами отримали. Сьогодні за великим рахунком, на наш погляд, приєднання уряду Німеччини до цієї коаліції у вигляді TAURUS - абсолютно логічно і реалістично. Я оптимістично дивлюся. Тим більше є вже політичні сигнали від їхнього парламенту. Мені здається , у цьому буде позитив", - сказав Резніков під час спілкування з журналістами у понеділок.
Говорячи про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, він зазначив, що "тут я теж не бачу серйозних перешкод", додавши, що США "дуже прагматична держава". Зокрема, США, приймаючи це рішення, повинні ретельно прорахувати кількість ракет, які вони можуть передати і скільки готові виробляти.
За словами Резнікова, у цьому питанні вже немає "політичних застережень, "червоних ліній". "ATACMS і TAURUS, я вам говорю - будуть", - заявив міністр.

 
Теги: #поставки #україна #ракети

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