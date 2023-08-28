Події

17:12 28.08.2023

Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Мінськ вивести з Білорусі найманців ПВК "Вагнер"

1 хв читати

Міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії звернулися з вимогою до Мінська вивести з території Білорусі найманців ПВК "Вагнер", повідомило в понеділок Польське радіо.

"Ми висунули вимоги білоруській владі, режиму Лукашенка, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі, а також прикордонні території негайно залишили нелегальні мігранти, які там зосередили білоруські служби, і щоб цих мігрантів відіслали до країн їх походження", - повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, слова якого наведено на сайті Польського радіо.

За словами міністра внутрішніх справ, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється. "Уже багато тижнів... ми маємо справу з тиском нелегальної міграції на польському кордоні, те саме стосується і кордонів наших партнерів. Уже декілька тижнів на території Білорусі перебуває велика кількість найманців із так званої групи "Вагнер". Це декілька тисяч найманців, надзвичайно небезпечне угруповання, яке становить цілком реальну загрозу безпеці білоруських громадян, а також усього регіону", - сказав Камінський.

Як повідомлялося, керівники міністерств внутрішніх справ країн Балтії та Польщі зустрілися у Варшаві, щоб узгодити деталі можливого повного закриття кордонів із Білоруссю.

 

Теги: #білорусь #вагнер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:57 27.08.2023
Генетична експертиза підтвердила загибель Пригожина в авіакатастрофі, повідомляють у РФ

Генетична експертиза підтвердила загибель Пригожина в авіакатастрофі, повідомляють у РФ

03:38 27.08.2023
40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

14:23 25.08.2023
СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

11:02 25.08.2023
Кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується - Держприкордонслужба України

Кількість "вагнерівців" у Білорусі поступово зменшується - Держприкордонслужба України

20:47 22.08.2023
Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

Вісім країн приєдналися до санкцій Євросоюзу щодо Білорусі

03:24 22.08.2023
США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

20:32 13.08.2023
Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

Польща планує створити військову частину недалеко від кордону з Білоруссю

17:03 13.08.2023
Кремль, імовірно, більше не фінансує ПВК "Вагнер" - британська розвідка

Кремль, імовірно, більше не фінансує ПВК "Вагнер" - британська розвідка

04:59 13.08.2023
Польща перекинула військові підрозділи для навчань Rengaw поблизу кордону з Білоруссю

Польща перекинула військові підрозділи для навчань Rengaw поблизу кордону з Білоруссю

11:27 10.08.2023
Рада закликає лідерів і парламенти іноземних держав обмежити в'їзд на їхню територію спортсменів з РФ і Білорусі

Рада закликає лідерів і парламенти іноземних держав обмежити в'їзд на їхню територію спортсменів з РФ і Білорусі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

Зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині, унаслідок якого загинули три пілоти, сталося під час маневру розвороту - ДБР

Дві третіх іноземних компонентів у російських дронах вироблено в Китаї - група Єрмака-Макфола

ОСТАННЄ

Обставини смерті співробітника СБУ встановлює Нацполіція в межах розслідування - пресслужба СБУ

У Києві очікують на адекватну реакцію Єврокомісії на односторонні обмеження експорту української агропродукції після 15 вересня - Жовква

Індія планує запустити космічну обсерваторію для вивчення Сонця 2 вересня

Україна восени проведе міжнародний оборонний форум для виробників зброї - Кулеба

Греція може передати Україні танки Leopard-1 - ЗМІ

Допущений до експлуатації БПЛА "Великий Бандерик" успішно застосовується на фронті - Міноборони

Штурмовики Запорізького напрямку отримали допомогу від "Метінвесту"

Україна візьме участь у Євробаченні-2024 у Швеції

Кількість загиблих унаслідок удару РФ по Гоголевому Полтавської області збільшилася до трьох, одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Києві 27 серпня зафіксовано три температурні рекорди

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА