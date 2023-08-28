Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Мінськ вивести з Білорусі найманців ПВК "Вагнер"

Міністри внутрішніх справ Польщі, Литви, Латвії та Естонії звернулися з вимогою до Мінська вивести з території Білорусі найманців ПВК "Вагнер", повідомило в понеділок Польське радіо.

"Ми висунули вимоги білоруській владі, режиму Лукашенка, щоб група "Вагнер" негайно залишила територію Білорусі, а також прикордонні території негайно залишили нелегальні мігранти, які там зосередили білоруські служби, і щоб цих мігрантів відіслали до країн їх походження", - повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський, слова якого наведено на сайті Польського радіо.

За словами міністра внутрішніх справ, ситуація на польсько-білоруському кордоні загострюється. "Уже багато тижнів... ми маємо справу з тиском нелегальної міграції на польському кордоні, те саме стосується і кордонів наших партнерів. Уже декілька тижнів на території Білорусі перебуває велика кількість найманців із так званої групи "Вагнер". Це декілька тисяч найманців, надзвичайно небезпечне угруповання, яке становить цілком реальну загрозу безпеці білоруських громадян, а також усього регіону", - сказав Камінський.

Як повідомлялося, керівники міністерств внутрішніх справ країн Балтії та Польщі зустрілися у Варшаві, щоб узгодити деталі можливого повного закриття кордонів із Білоруссю.