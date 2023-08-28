У Києві 27 серпня зафіксовано три температурні рекорди

У неділю, 27 серпня, у столиці було зафіксовано три температурні рекорди, серед них зафіксовано найвищу середньодобову температуру повітря за час спостережень: +26,9°, повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

"Ніч на неділю в столиці виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +21,3°С. Попереднє рекордне значення 2022 року перевищено на 0,8°С", - ідеться на сторінці ЦГО у фейсбуці.

Також у неділю "максимальна температура повітря після полудня сягнула +33,3°С і повторила попередній рекордний показник 1943 року".

Крім цього, було зафіксовано найвищу середньодобову температуру повітря за час проведення спостережень, вона становила +26,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 2022 року одразу на 2,3°С, а кліматичну норму - на 8,0°С.