Глава МЗС України 28-31 серпня здійснить візити до Чехії, Франції та Іспанії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на виконання першочергових завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським перед українською дипломатією, цього тижня відвідає Чеську Республіку, Французьку Республіку та Королівство Іспанія.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, 28 серпня у Празі на запрошення чеського колеги Яна Ліпавського Кулеба звернеться до глав дипломатичних місій Чехії як почесний гість щорічної конференції послів.

Міністр також проведе двосторонні переговори щодо розвитку військово-технічного співробітництва.

"29-30 серпня в Парижі міністр проведе переговори з керівництвом Франції та провідними компаніями французького оборонно-промислового комплексу. На запрошення французької колеги Катрін Колонна він також стане почесним гостем конференції французьких послів", - ідеться в повідомленні.

Крім того, 31 серпня в Толедо (Іспанія) глава МЗС України візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

За інформацією відомства, основними темами переговорів у Чехії, Франції та Іспанії будуть нові постачання зброї, зокрема зміцнення протиповітряної оборони, просування Формули миру, підготовка до Глобального саміту миру, відкриття до кінця цього року переговорів про вступ України до ЄС.

"Окремою важливою метою зустрічей буде залучення європейських компаній та ЄС у цілому до участі в першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні восени", - повідомили в МЗС.