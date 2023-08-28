Українська ППО вночі знищила два "Калібри" і дві керовані ракети Х-59

У ніч на 28 серпня противник завдав удару ракетами морського і повітряного базування, 4 ворожі цілі було знищено, повідомили в ранковому зведенні Повітряні сили ЗСУ.

"Чотири крилаті ракети "Калібр" було випущено з ворожого фрегата з акваторії Чорного моря поблизу Феодосії. Також застосовано дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків Су-34, які окупанти спрямували в напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

У результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі: дві крилаті ракети "Калібр", дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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