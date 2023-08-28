Росіяни вночі атакували Кривий Ріг ракетами, а також обстріляли місцеві громади з артилерії

Російські війська вночі атакували Кривий Ріг ракетами, а також обстріляли місцеві громади з артилерії, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Агресор двічі обстріляв Нікопольський район із важкої артилерії. Надвечір цілився по Марганецькій громаді, вночі - по Мирівській. Пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

Крім того, вранці російська армія, застосувавши тактичну авіацію з південного напрямку, вдарила ракетами по Кривому Рогу.

"Зруйновано два дачні будинки. Ще 5 - понівечені. Загорілася господарська будівля", - інформував Лисак.

Обійшлося без загиблих і постраждалих. Наслідки удару уточнюють.