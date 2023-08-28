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03:42 28.08.2023

Влада Угорщини підтвердила, що готова перекрити імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону

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Влада Угорщини підтвердила, що готова перекрити імпорт українського зерна, якщо ЄС не продовжить заборону

Уряд Угорщини з 16 вересня планує закрити кордон для деяких зернових продуктів з України на національному рівні, підтвердив міністр сільського господарства Іштван Надь, повідомляє портал Agrar Szektor.
"Якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт деяких українських зернових продуктів, термін дії якої спливає 15 вересня, то Угорщина з метою захисту внутрішнього ринку запровадить заборону не тільки на ці чотири продукти, а й на всі 24 попередні продукти", - сказав він.
За словами міністра сільського господарства, останніми роками угорське сільське господарство переживає одне потрясіння за іншим: епідемію коронавірусу, посуху, війну по сусідству та її наслідки.
Крім того, наполягає міністр, дешева українська сільгосппродукція безмитно заполонила європейський ринок, що також створює труднощі для виробників агропродукції.
"Не дивлячись на те, що врожай кращий - очікується, що цього року кукурудза сягне майже рекордних показників, - дешева конкуренція ускладнює продажі", - пояснив він.
Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ України заявляло, що намір Словаччини, Болгарії, Польщі, Румунії та Угорщини продовжити заборону на імпорт українського зерна до кінця поточного року, є "категорично неприйнятним".

МЗС закликає керівництво Європейського Союзу та країни, деякі з яких отримали додаткове фінансування відповідних секторів з європейського бюджету, знайти збалансоване рішення на основі законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

Теги: #зерно #україна #заборона #угорщина

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