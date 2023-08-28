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01:28 28.08.2023

Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції

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Німеччина має ухвалити рішення про постачання Taurus Україні спільно із союзниками - глава опозиції


 Німеччині слід проводити дебати щодо постачання Україні німецько-шведських далекобійних крилатих ракет Taurus на європейському рівні, вважає голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц, пише DW з посиланням на телеканал ARD.
"Моя думка полягає в тому, що на це складне питання нам потрібно дати єдину європейську відповідь", - сказав він у неділю, 27 серпня.
За словами Мерца, під "європейською відповіддю" він має на увазі позицію, вироблену спільно з Великою Британією і Францією, які вже постачають Збройним силам України далекобійні ракети Storm Shadow і Scalp.
Як пише DW, раніше глава ХДС говорив, що Німеччина повинна надати Taurus для ЗСУ, але обмежити перед цим радіус дії ракет так, щоб "їх можна було використовувати тільки для захисту території України".
Німецький політик також застеріг: "одного дня люди дійдуть висновку, що Німеччина почала діяти надто пізно і зробила мало для України і тим самим для власної безпеки".
"Ця нерішучість ще може виявитися великою історичною помилкою", - додав Мерц.

Теги: #україна #німеччина #ракети #taurus

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