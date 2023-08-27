Зеленський запропонував створити єдиний орган із перевірок бізнесу

Президент України Володимир Зеленський вважає, що держава і бізнес повинні піти назустріч один одному і пропонує створити єдиний орган, який опікуватиметься перевірками.

"Вони (бізнес-ІФ-У) не повинні давати хабарі. Це факт. Бізнес ніхто не знищить, ми точно захистимо бізнес", - сказав він в інтерв'ю Наталії Мосейчук, опубліковане на її ютуб-каналі.

"Ми побудували зараз платформу, і раз на тиждень, раз на два тижні мої економічні радники з ними зустрічаються і знімають питання", - сказав він. Водночас він визнав, що це "несистемне рішення".

"Вони не бажають жодних перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс. Для мене як для президента. Баланс під час війни дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, Європейська комісія... Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка в нас існувала до початку війни, якщо ми не повертаємо перевірок, у нас будуть питання під час перемовин про майбутнє членство в ЄС", - сказав він.

Зеленський, за його словами, запропонував бізнесу "провести зміни в законодавстві, що лише один орган має право перевіряти".

"Я знайду такий баланс між європейським законодавством і їхнім запитом – перевіряти, і вами, щоб до вас усі не ходили", - сказав Зеленський.

"Наш бізнес має запропонувати, що буде за орган, яка ця людина тощо", - сказав він.