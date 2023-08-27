Події

19:37 27.08.2023

Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 32 одиниці техніки ворога

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Українські підрозділи на таврійському напрямку знищили 32 одиниці техніки ворога

Російські війська на таврійському напрямку за минулу добу втратили 305 осіб особового складу і 32 одиниці військової техніки, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Артилерійські підрозділи нашої армії протягом доби виконали 1268 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 305 осіб (безповоротні - 78, поранені - 210, полон - 17). Знищено 32 одиниці військової техніки противника", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Зокрема, було знищено 2 танки, 8 ББМ, 5 артилерійських систем і мінометів, 2 РСЗВ, 1 ПТРК, 4 БПЛА, 10 одиниць автомобільної техніки.

Також було знищено 11 складів боєприпасів ворога.

 

 

 

Теги: #зведення #таврійський

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