Україна повернула ще одну дитину з тимчасово окупованої території

Україні вдалося повернути 14-річну дитину з тимчасово окупованої території Херсонської області, повідомляє пресцентр Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій у неділю.

На гарячу лінію міністерства звернулася жінка, яка розповіла, що 14-річний Іван залишився без опіки після смерті своєї бабусі. Взяти опіку над хлопцем була готова родина внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області, які знали Івана ще до переїзду, але самостійно забрати його з тимчасово окупованої території не могла.

За сприяння Мінреінтеграції та "Української мережі за права дитини" процес повернення тривав 22 дні.