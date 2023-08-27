Події

11:22 27.08.2023

В Австралії постраждали 23 морпіхи після аварії американського військового вертольота

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Рятувальникам в Австралії вдалося знайти 23 морських піхотинців після аварії американського військового вертольота, який брав участь у навчаннях, повідомляє в неділю агентство Associated Press.

Усі вони дістали поранень, деякі з них - важкі. П'ятьох уже госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що трьох поранених американських військових знайшли і транспортували в Королівську лікарню на рятувальному літаку.

Вертоліт/конвертоплан V22 Osprey ВПС США з американськими морськими піхотинцями на борту зазнав аварії біля північного узбережжя Австралії в ніч на неділю. Гелікоптер упав неподалік острова Мелвілл біля узбережжя міста Дарвін.

Він брав участь у навчаннях Predators Run, у яких поряд із військовими Австралії, Філіппін, Індонезії та Східного Тимору задіяно близько 500 американських військовослужбовців.

Теги: #австралiя #морпіхи

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