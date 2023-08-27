Окупанти обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, є загиблий і поранені

Російські окупаційні війська обстрілюють лінію розмежування в Запорізькій області, загинув один цивільний і четверо поранені, повідомив глава ОВА Юрій Малашко.

"Загиблий цивільний і четверо поранених - ворог б'є по лінії розмежування. Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, зазнав смертельних поранень, а травмовану 46-річну жінку вдалося доправити до медичного закладу", - написав він у телеграм-каналі.

Також у Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік. Крім того, поранення отримала 68-річна мешканка Новоданилівки. Очільник ОВА зазначив, що всім пораненим надається необхідна допомога.

Малашко зазначив, що протягом минулої доби російські військові здійснили 89 обстрілів по території Пологівського та Василівського районів.

"Ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії - по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню", - написав він.