Противник обстріляв Марганець із важкої артилерії

Російські окупанти вночі обстріляли Марганець із важкої артилерії, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі агресор продовжив терор Нікопольщини. Обстріляв Марганець із важкої артилерії.

Обстрілював також Синельниківський район.

"Дісталося Славгородській громаді. На одному з агропідприємств виникла пожежа. Вогнем знищено вантажівку. Пошкоджено кілька господарських будівель, гараж, трактор. Пошкоджено два приватні будинки", - зазначив Лисак.

Скрізь обійшлося без загиблих і постраждалих, наголосив голова ОВА.

На решті території області, незважаючи на повітряні тривоги, без ворожих атак.