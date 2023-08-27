40 нелегалів за добу намагалися перетнути польсько-білоруський кордон

Прикордонна служба Польщі у суботу повідомила, що 40 людей намагалися нелегально перетнути польсько-білоруський кордон у п'ятницю, 25 серпня, повідомляє польське радіо.

"У зоні діяльності прикордонного посту в Дубичах Церковних "група агресивно налаштованих іноземців" напала на польських службовців, коли вони дозволили цим особам спробувати в'їхати до Польщі", – йдеться у матеріалі.

Зокрема, серед нелегалів були мігранти з Індії, Іраку та Ірану. 15 людей, побачивши польські патрулі, повернулися до Білорусі.

Як повідомили польські прикордонники, на місце інциденту було направлено спеціальні машини.

Також Прикордонною службою Польщі в Біловежі було затримано грузина, який незаконно перевозив трьох іранців та громадянина Кот-д’Івуару.

За даними Підляського відділу Прикордонної служби, з початку року на підконтрольному відділі дільниці було затримано близько 470 осіб, які допомагали та організовували незаконний перетин кордону, у тому числі майже 440 осіб на ділянці з Білоруссю та 29 осіб з Литвою.

У серпні було зафіксовано понад 2300 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону, йдеться у повідомленні.