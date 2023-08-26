Ворог ударив по підприємству у Херсоні, є поранений

Російські окупаційні війська ввечері в суботу завдали удару по підприємству в Херсоні, внаслідок цього постраждав 34-річний чоловік, повідомила прес-служба ОВА.

"Армія РФ завдала удару по Херсону. Потрапили по одному з підприємств. Внаслідок ворожого обстрілу постраждав чоловік", - сказано в телеграм-каналі.

Наголошується, що травми отримав 34-річний чоловік. Він доставлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу та проводять дообстеження.