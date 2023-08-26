Єрмак звернувся у відеоформаті до дипломатів країн, які брали участь у заходах у Канаді та Бразилії з нагоди Дня Незалежності

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів учасникам урочистих сніданків у Канаді та Бразилії, організованих з нагоди 32-ї річниці незалежності України, про українську Формулу миру, наголосивши на важливості надання Україні безпекових гарантій, повідомила пресслужба президента Української держави.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак звернувся у відеоформаті до учасників урочистих сніданків у Канаді та Бразилії, організованих з нагоди 32-ї річниці незалежності України", - ідеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в суботу.

Як повідомляється, захід у Канаді було "організовано міністром закордонних справ країни Мелані Жолі спільно з послом України в Канаді Юлією Ковалів. У заході взяли участь дипломати з 77 держав, зокрема з "Групи семи", держав - учасниць НАТО та країн Глобального Півдня. Тематикою сніданку стала Формула миру президента Зеленського та гарантії безпеки для України".

Єрмак у відеозверненні подякував Канаді та представникам дипломатичних місій інших держав в Оттаві за допомогу та підтримку України в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

"Також урочистий сніданок з нагоди Дня Незалежності України відбувся в Бразилії. Його організував тимчасовий повірений у справах України в Бразилії Анатолій Ткач. У заході взяли участь посли Японії, Великої Британії, Швеції, ЄС, Італії, представник Посольства США, а також тимчасові повірені Іспанії, Франції, Німеччини та Канади", - повідомляє пресслужба глави Української держави.

Під час події обговорили роботу над реалізацією української Формули миру, зокрема її першого пункту - "Радіаційна та ядерна безпека".

"Керівник Офісу глави держави зазначив, що Росія не прагне миру - вона прагне панування. А Україна прагне миру, тому торік президент Володимир Зеленський презентував Формулу миру із 10 пунктів, яка ґрунтується на засадах міжнародного права та нормах Статуту ООН", - інформує пресслужба.

Як повідомляється, Єрмак розповів про три рівні, на яких триває реалізація Формули миру: на рівні послів, дипломатичних радників і лідерів усіх зацікавлених держав, які поважають норми міжнародного права.

"Ця Формула - дієвий механізм вирішення глобальних проблем, пов'язаних із війною. Ми хочемо, щоб кожна відповідальна країна могла вважати її своєю. Ми вітатимемо приєднання кожної держави, яка поважає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На наше глибоке переконання, кінець цій війні можуть покласти лише скоординовані зусилля світової спільноти", - цитує пресслужба керівника Офісу президента України.

"Формула - це наше бачення принципів післявоєнного устрою світу. Формула універсальна. Вона стосується всіх. І втілити її в життя ми зможемо лише спільно. Росія тягне світ у минуле. Тому, як і століття тому, відоме гасло "За нашу і вашу свободу" знову актуальне", - наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента також додав: важливо долучатися до надання Україні безпекових гарантій, передбачених Спільною декларацією про підтримку нашої держави, погодженою країнами "Групи семи" під час саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Андрій Єрмак зазначив, що до декларації вже долучилися 28 країн і з деякими з них уже розпочато переговорний процес щодо укладення двосторонніх угод про гарантії безпеки для України.