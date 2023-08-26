Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

Генеральне консульство в Мілані надає допомогу українцям, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса на українській реєстрації на півночі Італії, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Чотирьох громадян було госпіталізовано у важкому стані до медичних закладів міст Удіне і Трієст. Решті пасажирів надали необхідну медичну допомогу на місці та тимчасово розмістили у спеціальних центрах рятувальних служб поблизу м. Удіне. Транспорт для повернення наших громадян в Україну має бути наданий перевізником найближчим часом", - повідомив Ніколенко.

Речник МЗС зазначив, що українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування всіх обставин ДТП, а також тримають на контролі лікування постраждалих українців.

Раніше італійські ЗМІ повідомили, що на півночі Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою. Зазначалося, що близько 30 пасажирів змогли самостійно вибратися з автобуса, чотирьох осіб у важкому стані госпіталізували.