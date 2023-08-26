Події

18:50 26.08.2023

Російські війська протягом дня тричі атакували Марганецьку громаду, без жертв - Дніпропетровська ОВА

1 хв читати
Російські війська протягом дня тричі атакували Марганецьку громаду, без жертв - Дніпропетровська ОВА

Російські війська тричі за день атакували Нікопольський район: зранку дронами-камікадзе, надвечір - із важкої артилерії, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог тричі атакував Нікопольщину. Цілився по Марганецькій громаді. Спочатку російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже під вечір - обстрілювала з важкої артилерії", - написав Лисак у телеграм-каналі в суботу.

"Обійшлося без постраждалих. Наслідки уточнюються", - додав він.

За його даними, в інших громадах Дніпропетровщини було тихо.

Теги: #обстріли #дніпропетровська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:33 26.08.2023
Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Протягом доби ворог 13 разів обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

08:42 26.08.2023
Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:25 26.08.2023
У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

У ніч на суботу та вранці ворог тричі обстріляв прикордоння Сумщини

08:00 26.08.2023
За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

За добу ворог 74 рази обстріляв Херсонщину, один поранений

07:43 26.08.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула людина

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя загинула людина

03:57 26.08.2023
За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

За добу ворог 19 разів обстріляв шість громад Сумщини – ОВА

19:22 25.08.2023
Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

08:23 25.08.2023
Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, троє дістали поранення

Окупанти за добу випустили по Херсонщині півтисячі снарядів, одна людина загинула, троє дістали поранення

08:01 25.08.2023
Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

01:11 25.08.2023
Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів

Окупанти знову обстріляли Сумську область, протягом дня там було близько 270 вибухів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою - Данілов

ДБР розслідує зіткнення двох літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якого загинули три пілоти

В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів і 18 артилерійських систем

ОСТАННЄ

Генконсульство в Мілані надає допомогу українцям, постраждалим в ДТП на півночі Італії

Російський ЗРК С-400 знищили новою українською ракетою - Данілов

У результаті обстрілу Херсона поранено двох жінок - ОВА

ДБР розслідує зіткнення двох літаків L-39 у Житомирській області, внаслідок якого загинули три пілоти

У Київській області триває облаштування ще понад 150 укриттів у навчальних закладах

Будівлю херсонської лікарні пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

В Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою, постраждали 14 людей

Залужний привітав українських авіаторів із професійним святом

Костін обговорив із сирійськими лідерами громадянського суспільства стратегії притягнення РФ до відповідальності за міжнародні злочини

В Україні очікується спекотна погода, у неділю в південно-західних областях до 36°

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА