Російські війська протягом дня тричі атакували Марганецьку громаду, без жертв - Дніпропетровська ОВА
Російські війська тричі за день атакували Нікопольський район: зранку дронами-камікадзе, надвечір - із важкої артилерії, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Зранку ворог тричі атакував Нікопольщину. Цілився по Марганецькій громаді. Спочатку російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже під вечір - обстрілювала з важкої артилерії", - написав Лисак у телеграм-каналі в суботу.
"Обійшлося без постраждалих. Наслідки уточнюються", - додав він.
За його даними, в інших громадах Дніпропетровщини було тихо.