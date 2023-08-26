Російські війська протягом дня тричі атакували Марганецьку громаду, без жертв - Дніпропетровська ОВА

Російські війська тричі за день атакували Нікопольський район: зранку дронами-камікадзе, надвечір - із важкої артилерії, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Зранку ворог тричі атакував Нікопольщину. Цілився по Марганецькій громаді. Спочатку російська армія вдарила, попередньо, двома дронами-камікадзе. А вже під вечір - обстрілювала з важкої артилерії", - написав Лисак у телеграм-каналі в суботу.

"Обійшлося без постраждалих. Наслідки уточнюються", - додав він.

За його даними, в інших громадах Дніпропетровщини було тихо.