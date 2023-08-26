Співробітнику "Київводоканалу" та посереднику повідомлено про підозру у зловживанні впливом

Правоохоронці повідомили про підозру посадовій особі "Київводоканалу" та директору приватної фірми, які вимагали 500 тис. грн хабара за укладення договору з водопостачання, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури посадовцю ПрАТ АК "Київводоканал" та директору приватної фірми повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Слідство встановило, що 2023 року співробітники "Київводоканалу" розробили схему одержання неправомірної грошової вигоди від представника підприємства, що здійснює техобслуговування і ремонт автомобілів.

"Щоб змусити бізнесмена платити їм кошти вони умисно відключили об’єкт від централізованого водопостачання, створивши перешкоди для здійснення підприємницької діяльності", - зазначають у прокуратурі.

При цьому співробітники водоканалу повідомили, що для відновлення водопостачання потрібно виконати великий обсяг складних робіт, які необхідно узгодити на різних рівнях з іншими установами.

"Після безрезультатних зустрічей бізнесмена зі службовими особи ПрАТ АК "Київводоканал" вони повідомили, що для вирішення проблем йому потрібно звернутися до іншої приватної фірми. Директор фірми запропонував підприємцю надати йому 500 тис. грн для вирішення проблеми із водоканалом", - повідомляють у пресслужбі.

Правоохоронці задокументували передання хабаря співробітнику водоканалу через директора приватної фірми. Наразі встановлюються інші особи, причетні до скоєння злочину.