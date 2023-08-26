Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

Балкер Primus під прапором Ліберії в суботу вранці залишив порт Одеси, куди він прибув 20 лютого з грецького порту Перама під найменуванням Polarstar, і рухається в напрямку болгарського порту Варна, випливає з даних ресурсу MarineTraffic.

Фотографію суховантажу, що вийшов з Одеси, розмістив у себе в телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Балкер Primus став другим судном, після контейнеровоза Joseph Schulte під прапором Гонконгу, яке вийшло з порту Одеси після початку повномасштабного російського вторгнення поза рамками "зернового коридору". Joseph Schulte, як зазначало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), 16 серпня скористався тимчасовим коридором, встановленим ВМС України для цивільних суден до/з чорноморських морських портів, і 18 серпня прибув до Туреччини з більше ніж 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів).

Зазначалося, що коридор насамперед використовуватимуть для евакуації суден, які перебувають в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6 тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України почали діяти з 8 серпня 2023 року.

За даними Адміністрації морських портів України (АМПУ) у портах "Великої Одеси" станом на 23 серпня залишалися заблокованими шість суден із 262 тис. тонн вантажів.

Балкер Primus дедвейтом 32,6 тис. тонн і валовим тоннажем 19,9 тис. тонн, за даними головного редактора BlackSeaNews і керівника Моніторингової групи щодо санкцій і свободи судноплавства, змінив власника 12 липня цього року під час перебування в Одесі: замість грецької Erma Marine SA ним стала Nova Polar із Сінгапуру. Також замість грецького оператора Seastar Chartering ним став Blumenthal Asia також із Сінгапуру.