Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Суховантаж Puma залишив порт Одеси з 30 тис. тонн ріпаку та металу, ставши п'ятим судном, яке скористалося тимчасовим евакуаційним коридором з чорноморських портів України з 15 вересня, повідомив віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков.

"Через блокування BSGI (Чорноморської зернової ініціативи) і світову зростаючу потребу в агропродукції Україна розглядає можливість використання коридору для суден із невійськовими вантажами, особливо агропродукцією, переважно в Африку та Азію", - написав він у твіттері в п'ятницю.