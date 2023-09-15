Події

20:23 15.09.2023

Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

1 хв читати
Суховантаж Puma з 30 тис. тонн ріпаку та металу п'ятим пішов із України поза "зерновим коридором"

Суховантаж Puma залишив порт Одеси з 30 тис. тонн ріпаку та металу, ставши п'ятим судном, яке скористалося тимчасовим евакуаційним коридором з чорноморських портів України з 15 вересня, повідомив віцепрем'єр - глава Мінвідновлення Олександр Кубраков.

"Через блокування BSGI (Чорноморської зернової ініціативи) і світову зростаючу потребу в агропродукції Україна розглядає можливість використання коридору для суден із невійськовими вантажами, особливо агропродукцією, переважно в Африку та Азію", - написав він у твіттері в п'ятницю.

 

Теги: #балкер #коридор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:13 07.09.2023
Україна та США працюватимуть над розвитком “дунайського зернового коридору” - Кулеба

Україна та США працюватимуть над розвитком “дунайського зернового коридору” - Кулеба

13:54 01.09.2023
Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

Два балкери з ГМК-продукцією вийшли з порту "Південний" встановленим ВМС ЗСУ коридором

02:56 01.09.2023
Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

Генсек ООН направив МЗС Росії "конкретні пропозиції" для поновлення Чорноморської зернової угоди - ЗМІ

19:46 27.08.2023
Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

Друге від початку війни судно йде поза зерновим коридором

11:43 26.08.2023
Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

Друге з початку війни судно вийшло з Одеси поза "зерновим коридором"

21:57 10.07.2023
У "зерновому коридорі" залишилися останні два судна

У "зерновому коридорі" залишилися останні два судна

20:53 18.05.2023
Зерновий коридор, як і раніше, заблокований на вхід - дані СКЦ

Зерновий коридор, як і раніше, заблокований на вхід - дані СКЦ

21:25 11.05.2023
Учасники "зернової ініціативи" обговорюють відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса

Учасники "зернової ініціативи" обговорюють відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса

19:03 09.05.2023
Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

Тоннаж "зернового коридору" минулого тижня скоротився на 10%

20:23 11.04.2023
"Зерновий коридор" у вівторок порушено, Україна звинувачує РФ у зриві роботи СКЦ

"Зерновий коридор" у вівторок порушено, Україна звинувачує РФ у зриві роботи СКЦ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

Кабмін схвалив законопроєкт про зміцнення самостійності та незалежності САП і незабаром направить його до парламенту - Шмигаль

Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про держбюджет-2024 - Стефанчук

Морський дрон СБУ підбив ворожий ракетний корабель "Самум" біля Севастопольської бухти - джерело

Шмигаль: У нас амбіція завершити розмінування с/г земель за 3 роки після звільнення, за 5-7 років - усієї території України

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На війну в Україні РФ мобілізує місцеве населення Далекосхідного регіону

Румунія готова застосувати зенітні системи проти російських БПЛА залежно від "рівня загрози"

Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на мелітопольському напрямку, ведуть штурмові дії на бахмутському

Проєкт держбюджету-2024 рік передбачає 178,8 млрд грн на освіту

Учасники Ставки розглянули питання постачання зброї та планування майбутніх військових операцій

У Великій Британії оголосили ПВК "Вагнер" терористичною організацією

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

Законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП зареєстровано в парламенті

ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

Зеленський привітав юдеїв зі святом Рош га-Шана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА