Експорт Українським морським коридором досяг 13 млн тонн - Кубраков

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт 400 суднами приблизно 13 млн тонн продукції до 24 країн світу, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Попри систематичні атаки на портову інфраструктуру, порти прийняли під навантаження через Український коридор 430 суден", - написав він у соцмережі X.

Кубраков наголосив, що це ефективний результат роботи ЗСУ, команди міністерства, бізнесу та міжнародних партнерів.

Згідно з раніше оприлюдненою статистикою Міндовкілля, експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні - 0,28 млн тонн, у жовтні - 2 млн тонн і в листопаді - 3,8 млн тонн. Відомство очікувало, що в грудні він може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, він близький до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 з 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У "Чорноморській зерновій ініціативі" (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт - 3,8-4,2 млн тонн на місяць.