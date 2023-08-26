Унаслідок обстрілу з "Граду" загинув мешканець Малої Токмачки і ще одного поранено

За минулу добу окупанти здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу Малої Токмачки із РСЗВ "Град" один мешканець загинув, а інший зазнав поранень і його шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в суботу вранці.

"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ "Град" загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу", - поінформував очільник ОВА в телеграмі.

Зазначається, що 71 артилерійський удар припав на територію Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

До того ж, росіяни 10 разів обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Темирівку, Левадне, Малу Токмачку, Степногірськ, Кам'янське. БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір'я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів.