Події

08:56 26.08.2023

Унаслідок обстрілу з "Граду" загинув мешканець Малої Токмачки і ще одного поранено

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За минулу добу окупанти здійснили 85 обстрілів по 26 населених пунктах Запорізької області, внаслідок обстрілу Малої Токмачки із РСЗВ "Град" один мешканець загинув, а інший зазнав поранень і його шпиталізували, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в суботу вранці.

"На жаль, під час обстрілу з РСЗВ "Град" загинув 58-річний житель Малої Токмачки. Крім того, під час артобстрілу цього села постраждав 59-річний чоловік. Травмованого оперативно доправлено до медичного закладу", - поінформував очільник ОВА в телеграмі.

Зазначається, що 71 артилерійський удар припав на територію Гуляйполя, Залізничного, Оріхова, Роботиного, Новодарівки, Левадного, Новоданилівки, Степногірська, Кам'янського та інших сіл на лінії фронту.

До того ж, росіяни 10 разів обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Темирівку, Левадне, Малу Токмачку, Степногірськ, Кам'янське. БПЛА атакували Гуляйпільське та Білогір'я. Таврійське постраждало від авіаційного та ракетного ударів.

 

 

 

Теги: #обстріл #запорізька

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