Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За минулу добу обстрілу російських окупантів зазнали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у телеграмі в суботу вранці.

За його словами, у Вовчанську внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок і господарські будівлі, в Охримівці - зафіксовано влучання в територію фермерського господарства, сталася пожежа. У Кучерівці пошкоджено газову трубу високого тиску та приватний будинок.

"За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", - зазначив Синєгубов.