Події

04:31 26.08.2023

У польському місті Жешув спалах легіонельозу забрав життя семи людей, 113 госпіталізовано - ЗМІ

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У польському місті Жешув спалах легіонельозу забрав життя семи людей, 113 госпіталізовано - ЗМІ

Дані місцевої влади свідчать про загибель семи осіб та 113 госпіталізованих у польському Жешуві, що знаходиться близько 100 км від кордону з Україною, через легіонельоз (хворобу легіонерів), передає Bloomberg.

Влада Жешува проводить тести з метою дізнатися джерело спалаху, результати будуть відомі в понеділок, повідомила глава уряду регіону Ева Леніарт польському радіо RMF.

За її словами, зараження, ймовірно, викликане водою в системі водопостачання, і ситуація знаходиться під контролем.

При цьому вказується, що Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) перевіряє, чи міг спалах легіонельозу в Жешуві бути диверсією, враховуючи роль міста як транзитного центру поставок в Україну. Такі дії спрямовані на виключення будь-яких зовнішніх впливів, які могли б призвести до поширення захворювання, заявив заступник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у Twitter.

Легіонельоз (хвороба легіонерів) – гостре інфекційне захворювання, обумовлене різними видами мікроорганізмів, яке вражає легеневі тканини та характеризується розвитком важкої форми пневмонії. Згідно з даними ВООЗ, найбільш поширеною формою передачі є вдихання інфікованих водяних бризок.

 

 

Теги: #польша #захворювання #спалах #жешув

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