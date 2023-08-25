ПриватБанк ініціював розслідування розширення кредитного ліміту військового, який перебуває в полоні, і відкликав позов про стягнення з нього 250 тис. грн

Державний ПриватБанк (Київ) ініціював розслідування ситуації з розширенням до 200 тис. грн кредитного ліміту українського військовослужбовця, який перебуває в полоні, і відкликає позов про стягнення з нього 254 тис. грн заборгованості.

Як повідомила пресслужба банку агентству "Інтерфакс-Україна", на момент розширення кредитного ліміту банк не знав про перебування військовослужбовця в полоні.

Крім того, фінустанова зазначила, що подібні позови генеруються автоматично.

Зазначено, що наразі ПриватБанк чекає на підтверджувальні документи від сестри військовополоненого.

Водночас, за інформацією юристки сестри військовополоненого, перші скарги до банку та НБУ щодо цієї ситуації були написані 24 вересня 2022 року.

За її словами, ПриватБанк у серпні вийшов на зв'язок із сім'єю військовополоненого, запитав дані для ідентифікації клієнта та запропонував їм надати підтвердження статусу військовослужбовця, щоб перерахувати нараховані за користування грошовими коштами відсотки.

"Такий підхід однозначно неприйнятний для сім'ї, оскільки сама транзакція має ознаки незаконності. Надалі комунікацій не було", - зазначила вона агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, клопотання про залишення позову без розгляду, яке банк має надіслати після відкликання свого позову, станом на 25 серпня ще не надійшло, і в реєстрі судових рішень інформації про це також немає.