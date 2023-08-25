Ворог п'ять разів обстріляв Нікопольський район у п'ятницю

У п'ятницю російські окупанти п'ять разів обстрілювали з артилерії, а також скидали боєприпаси з БПЛА по Нікопольському району Дніпропетровської області, повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

"П'ять разів за день ворог атакував Нікопольщину. Районний центр обстрілював із важкої артилерії. З неї ж цілився і по Марганецькій громаді. А крім цього - скидав боєприпаси з безпілотників", - написав Лисак у телеграм-каналі.

Унаслідок обстрілів постраждалих немає, наслідки уточнюються.

Очільник ОВА повідомляє, що в інших районах області день минув спокійно.