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17:54 25.08.2023

УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

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УЗ реконструює вокзал на ст. Гребенне для запуску ще одного рейсу до/з Польщі

 АТ "Укрзалізниця" (УЗ) здійснює підготовчі роботи до запуску ще одного залізничного рейсу за маршрутом Варшава - Рава-Руська - Львів, який виконуватиме приватна польська залізнична компанія SKPL, повідомила УЗ у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За її даними, зокрема, відбуваються підготовчі роботи на залізничній станції Гребенне, розпочато реконструкцію приміщення вокзалу, оформлюють оренду на будівлю для Прикордонної служби.

"Проводяться підготовчі роботи на станції Гребенне для запуску сполучення, розпочато реконструкцію приміщення першого поверху наявної будівлі вокзалу з метою здійснення контролю, на етапі опрацювання перебуває питання підписання договору оренди будівлі на цій станції для служб прикордонного переходу", - повідомили в УЗ.

На зазначеному маршруті курсуватиме дизель-поїзд із загальною кількістю 212 місць для сидіння.

Розклад руху є на етапі узгодження.

"Тривають організаційні та підготовчі роботи. Оголошення дати початку курсування та стикування поїздів за маршрутом Варшава - Рава-Руська - Львів залежить від дати узгодження розкладу руху залізничної інфраструктури PKP PLK. Проїзні документи на поїзд Рава-Руська - Варшава та Львів - Рава-Руська можна буде придбати в мобільному застосунку "Укрзалізниці". Ціну квитка буде оголошено пізніше", - ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що польський приватний перевізник SKPL отримав дозвіл на виконання пасажирських залізничних рейсів із Варшави в Україну та у зворотному напрямку ще з 1 червня 2023 року. Однак рейс досі не запущено. На запитання, з чим пов'язана затримка запуску рейсу, в УЗ не відповіли.

У планах також запуск ще одного рейсу компанії SKPL в Україні із Сянока до Хирова, де нещодавно завершено реконструкцію залізничних колій (лінія 102).

Теги: #польща #укрзалізниця

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