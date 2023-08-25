СБУ повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який переправив в Україну "вагнерівських" інструкторів з Ірану

Служба безпеки України повідомила про підозру гендиректору авіакомпанії РФ, який сприяв доставці інструкторів ПВК "Вагнер" на війну в Україну з Ірану, інформують у СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на Володимира Міхєйчика – гендиректора російської авіакомпанії "224 льотний загін", який причетний до ведення агресивної війни проти України. Посадовець допомагав найвищому військово-політичному керівництву рф у перекиданні особового складу та військової техніки окупаційних угруповань до українського кордону", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією української спецслужби, керівник авіакомпанії забезпечив питання переправлення в Україну озброєння і бойовиків російської військової компанії "Вагнер" із Близького Сходу.

За даними слідства, з серпня 2022 року до сьогодні Міхєйчик надав шість цивільних бортів для здійснення відповідних авіарейсів із Сирії та Ірану до пунктів збору на території Росії.

"Так, 8 серпня 2022 року цивільні літаки авіакомпанії фігуранта перевозили озброєння та інструкторів "Вагнера" з Ірану до Москви міжнародним рейсом RFF8629. А вже 18 вересня російські найманці прямували авіасполученням "Сирія-Грозний" (рейс – RFF8631). Ще один переліт окупантів зафіксовано 26 лютого 2023 року на рейсі RFF8936 з Латакії (Сирія) до Ростова-на-Дону", - уточнюється в повідомленні.

Надалі, як інформують в СБУ, найманців "Вагнера" з їхньою військовою технікою перекидали в Україну для участі в бойових діях на південному та східному фронтах, зокрема під Бахмутом.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Міхєйчику про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).