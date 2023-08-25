Посол Корнійчук закликав Ізраїль долучитись до Мирної Формули Президента Зеленського

Досягнення миру на українській землі можливо лише за консолідованої міжнародної підтримки. Про це заявив посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук під час урочистого вечора, присвяченого 32 річниці Незалежності України та внеску ізраїльських організацій, які допомагають Україні.

«Посол зазначив, що мир в Україні можливий за консолідованої підтримки міжнародних друзів та партнерів, а також закликав Ізраїль долучитись до Мирної Формули Президента Зеленського», - повідомляється на сторінці Посольства у Facebook.

Євген Корнійчук також висловив слова подяки тим організаціям та громадським діячам, які допомагають народу України протистояти кривавій російській війні.

Також, перед присутніми виступили Н.Щаранський - відомий громадський активіст, правозахисник; Ю.Едельштейн та З.Елькін-депутати Кнесету, а також представники ізраїльських громадських організацій, які надають суттєву гуманітарну допомогу Україні.

«Ми вдячні всім нашим друзям та партнерам, які допомагають Україні та приєднались до нашого святкування», - зазначили у Посольстві.