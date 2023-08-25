Фінляндія надасть Україні військову допомогу на EUR94 млн

Фінляндія направить в Україну 18-й пакет військової допомоги.

"Вартість військової техніки, що поставляється, становить близько EUR94 мільйонів", - повідомив у п'ятницю уряд республіки.

Загальна вартість усієї наданої Фінляндією допомоги становитиме близько EUR1,3 млрд.

Точний вміст допомоги і графік постачань не розголошуються з міркувань забезпечення безпечної доставки.

У середу під час візиту в Україну прем'єр-міністр Петтері Орпо пообіцяв президенту України Володимиру Зеленському, що Фінляндія найближчим часом ухвалить рішення про новий пакет військової допомоги.

"Артилерія, боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, зокрема, наразі займають центральне місце в Україні. Протиповітряна оборона потрібна Україні для того, щоб захистити не лише свої міста і громадян, а й комерційні шляхи, такі як відвантаження зерна в Чорному морі", - розповів він у п'ятницю на засіданні парламентської фракції Національної консервативної партії.

Орпо зазначив, що восени в Україні відбудеться виставка для виробників оборонної техніки.

"Я закликаю всіх операторів оборонної промисловості Фінляндії скористатися цією можливістю і взяти участь в експортній роботі", - закликав Орпо.