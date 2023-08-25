Події

08:01 25.08.2023

Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

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Унаслідок нічного обстрілу Нікопольського району без світла залишилися понад 700 родин

Окупанти в ніч на 25 серпня обстріляли Нікопольський район, унаслідок чого пошкоджено ЛЕП, без електропостачання залишилися понад 700 родин, поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у п'ятницю вранці.

"Цієї ночі агресор бив по Нікопольщині. Цілився з "Граду" та важкої артилерії. У Нікополі пошкоджено сільськогосподарське підприємство та лінію електропередачі. Без світла залишилися понад 700 сімей", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Також, за даними ОВА, вранці російська армія знову атакувала місто. А ще - Марганецьку громаду. Там наслідки уточнюються.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через обстріл із важкої артилерії пошкоджено газопровід.

За словами очільника Дніпропетровщини, вночі в області силами ППО вдалося відбити удари з повітря.

"Вночі захисники з ПК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок і газопровід у Грушевській громаді, що на Криворіжжі", - уточнив він.

Скрізь обійшлося без загиблих і постраждалих.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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