Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку



Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

"США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу і спрямувало дугу історії в бік добра", - написав президент України у своєму Телеграм-каналі.

"Разом ми доводимо, що свобода і незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - наголосив Зеленський.

