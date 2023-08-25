Події

01:33 25.08.2023

Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку

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Зеленський провів розмову з Байденом і подякував за підтримку


Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом і подякував йому за привітання з Днем Незалежності.
"США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу і спрямувало дугу історії в бік добра", - написав президент України у своєму Телеграм-каналі.
"Разом ми доводимо, що свобода і незалежність варті того, щоб за них боротися. Я дякую за це Президенту Байдену, Конгресу США та всім американцям. Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - наголосив Зеленський.
 

Теги: #сша #україна #розмова #байден #зеленський

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