Події

20:00 24.08.2023

В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

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В Ірпені відкрився відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок

 У День Незалежності в Ірпені відкрили відновлений за допомогою литовських партнерів дитячий садок "Рута", який було зруйновано внаслідок російської агресії, повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"На урочисте відкриття завітав президент Литовської Республіки Гітанас Науседа, якого супроводжував начальник КОВА Руслан Кравченко. Саме литовські партнери взяли на себе всі витрати з відновлення дитячого садка", - ідеться в повідомленні КОВА в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, на відновлення садка та його укомплектування уряд Литви виділив 4,4 млн євро. Відновлений садочок став більш сучасним, просторим. Тут добудовано третій поверх, обладнано нові просторі приміщення, сучасну кухню, облаштовано укриття. "Його зможуть відвідувати 500 дітей", - інформують у КОВА.

"До вторгнення росіян це був один із найбільших дошкільних закладів в Ірпінській громаді. Через обстріли та пожежі заклад було пошкоджено на 75%. Зруйнована покрівля, частково – зовнішні та внутрішні стіни, розбиті вікна та двері, фасад, меблі, кухонне приладдя тощо", - йдеться в повідомленні КОВА.

Теги: #литва #дитсадок #відновлення #ірпінь

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