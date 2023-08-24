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19:29 24.08.2023

Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

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Рада підтримала законопроєкт про скасування митного та прикордонного контролю для вантажів на станції Рені

Верховна Рада в четвер ратифікувала протокол між Кабміном і урядом Республіки Молдова про внесення змін до міжурядової угоди про діяльність залізничного транспорту, що дасть змогу скасувати контроль митних і прикордонних органів України на станції "Рені" на ділянці Етулія (Etulia, Молдова) - Рені (Україна) - Джурджулешти (Giurgiuleşti, Молдова).

Рішення підтримали 250 народних депутатів.

"Протоколом передбачено внесення змін і доповнень до Угоди між урядом України та урядом Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту від 20 березня 1993 року, згідно з якою транзитні перевезення територією України на ділянці Етулія (Молдова) - Рені (Україна) - Джурджулешти (Молдова) порожнього рухомого складу всіх форм власності і вантажів, що прямують зі станцій Республіки Молдови та України або транзитом через Україну та Республіку Молдова з призначенням на/з станції Джурджулешти (Молдова) і Галац-Ларга (Румунія) без зупинки і проведення на станції Рені прикордонного, митного та інших заходів офіційного контролю", - ідеться в пояснювальній записці законопроєкту.

Зазначається, що це дасть змогу збільшити обсяг перевезення вантажів, а також, пропускної спроможності пунктів пропуску Фрикацей-Етулія та Рені- Джурджулешти.

Раніше Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури повідомляло, що Україна і Молдова домовилися про спрощення контрольних процедур для залізничного транзиту вантажів, зокрема скасування контролю митних і прикордонних органів України на станції "Рені" і безупинний проїзд потягів із вантажами територією України між пунктами пропуску "Фрикацей-Етулія" і "Рені-Джурджулешти".

 

 

 

Теги: #рада #митниця #рені

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