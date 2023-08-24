Події

18:47 24.08.2023

ЗСУ відбили наступ окупантів на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках, наступають на мелітопольському - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ відбили наступ окупантів на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках, наступають на мелітопольському - Генштаб ЗСУ

Сили оборони України в четвер стримали наступ російських окупаційних військ на куп'янському, авдіївському та мар'їнському напрямках на сході країни, водночас продовжують ведення наступальної операції на мелітопольському напрямку на півдні, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 26 бойових зіткнень.

"На куп'янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області... На авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі на південь від Авдіївки Донецької області... На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах на північний схід від Новомихайлівки та Мар'їнки Донецької області", - ідеться у зведенні.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін, повідомили в Генштабі.

Теги: #зсу #бої

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