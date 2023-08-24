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18:04 24.08.2023

Зеленський: Треба подумати, для кого страшніші ті 20 тис. "вагнерівців", які залишилися і є неконтрольованими, - для України, Білорусі, Польщі чи Росії

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Зеленський: Треба подумати, для кого страшніші ті 20 тис. "вагнерівців", які залишилися і є неконтрольованими, - для України, Білорусі, Польщі чи Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що треба подумати, для кого можуть становити загрозу приблизно 20 тисяч "вагнерівців", що залишилися і є неконтрольованими, - для України, Білорусі, Польщі, а, може, і для Росії.

"Я вважаю, що нам наші воїни показали, що це (ПВК "Вагнер" - ІФ-У) такий самий ворог. Напевно, 20 тисяч, по-моєму, - це те, що залишилося від "вагнерівців". 20 тисяч неконтрольованих людей. Тут треба подумати, для кого це страшніше - для України, для Білорусі, для Польщі, а може, для Росії. Ніхто не знає", - заявив Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

Коментуючи загибель ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, президент зазначив, що є "суд у Гаазі або Божий суд, а у Росії є альтернатива - президент Путін".

Теги: #вагнерівці

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